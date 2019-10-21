Мотоцикл «Урал» получил версию с дровами и палаткой

Североамериканское представительство Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ) представило специальную версию мотоцикла «Урал» — исполнение Adventure.

Мотоцикл выделяется красно-белой окраской, синим тентом коляски и сиденьем такого же цвета, а также размещенными на багажнике палаткой и вязанкой дров. На коляску нанесена надпись «Урал Приключение», а также указан тираж спецверсии — 20 экземпляров. Технически Ural Adventure отличается от других версий светодиодной фарой, новой выхлопной системой и регулируемыми амортизаторами.

Напомним, ранее в США представили мотоцикл Ural Air Limited Edition с беспилотным дроном в комплекте.