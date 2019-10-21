В Петербурге создана единая система городской навигации

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга разработал концепцию единой системы городской навигации. Для удобства петербуржцев и гостей города созданы специальные навигационные карты, на которых можно увидеть важные социальные и культурные объекты, архитектурные доминанты, маршруты общественного транспорта и так далее. Работа осуществлена совместно с Союзом дизайнеров в рамках проекта «Твой бюджет», сообщили в пресс-службе КГА.

В настоящий момент на сайте госуслуг горожанам предложено оценить систему и оставить свои пожелания в рамках опроса. С целью определения общественного мнения о разработанной системе с 21 по 28 октября навигационные карты в тестовом режиме разместят на остановках общественного транспорта возле станции метро «Василеостровская».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что к маю 2020 года в Смольном планируют создать сервис, который позволит моделировать маршруты наземного пассажирского транспорта с учетом проведения грядущей транспортной реформы.