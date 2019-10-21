Комитет по транспорту подготовит сервис с маршрутами по реформе транспорта до мая 2020 года

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга продолжит работу над сервисом, который позволит моделировать маршруты наземного пассажирского транспорта с учетом проведения транспортной реформы, сообщил журналистам вице-губернатор Эдуард Батанов. Ранее в интервью “Ъ-СПб” он сообщал, что к сентябрю дано поручение подготовить сервис формирования маршрута. Он добавил, что с этой задачей комитет по транспорту не справился.

В подведомственном комитету по транспорту ГКУ «Организатор перевозок» в начале сентября сообщали, что продолжают работу над информационным порталом, сроки реализации — несколько месяцев.

“Ъ-СПб” писал, что Смольный решил привлечь IT-компании к популяризации реформы наземного общественного транспорта в Петербурге. По мнению чиновников, агрегаторы могли бы предоставить схему измененных маршрутов автобусов и маршруток, чтобы потребители оценили преимущества реформы. Запросы были отправлены в картографические сервисы «Яндекс.Карты», 2ГИС и WikiRoutes.

«В мае 2020 года, по итогам заключения всех контрактов с перевозчиками, мы начнем просвещенческую, информационную кампанию, чтобы все понимали, как будет ходить транспорт. Мы уже будем иметь (к этому моменту — “Ъ-СПб”) средство визуализации маршрутов»,— заявил господин Батанов, не уточнив, с какой именно компанией Смольный договорился о реализации проекта.

Яна Войцеховская