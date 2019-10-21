На Балтфлоте возбуждено уголовное дело по факту хищения топлива на сумму около 2 млн рублей

Военная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) в отношении начальника службы ГСМ одной из воинских частей Балтийского флота.

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что подозреваемый, используя свое служебное положение, вносил в отчетные документы недостоверные сведения о количестве выданного в подразделения топлива. Таким образом, были созданы излишки, которые он похитил и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению. В результате противоправных действий государству был причинен ущерб в размере более 1,8 млн рублей.

Материалы проверки военный направлены в военные следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на Балтфлоте выявлен факт мошенничества при ремонте корабля на 11 млн руб.