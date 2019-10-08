На Балтфлоте выявлен факт мошенничества при ремонте корабля на 11 млн рублей

Военная прокуратура Балтийского гарнизона провела проверку соблюдения требований законодательства при исполнении госконтракта по ремонту одного из боевых кораблей. По ее итогам было выявлено, что должностными лицами ООО «Наутилус» представителю подрядчика был представлен итоговый акт о проведении работ, которые фактически не были выполнены. В то же время на основании фиктивного документа коммерческой организации произведена оплата за выполненные работы в полном объеме. Таким образом государству был причинен ущерб на сумму более 11 млн рублей, сообщили в прокуратуре Балтийского флота.

В настоящий момент материалы проверки направлены в следственные органы. В отношении генерального директора по производству ООО «Наутилус» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).