Штирлиц и профессор Преображенский — главные кандидаты в президенты России среди киногероев. Таковы результаты совместного опроса ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры. В списке потенциальных лидеров государства также Данила Багров из «Брата», Саша Белый из «Бригады» и другие. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что победа Штирлица закономерна.

Социологи ВЦИОМа и эксперты Центра политической конъюнктуры повторили эксперимент 20-летней давности. Тогда и сейчас россиянам предложили ответить на вопрос, за кого из киногероев они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Имеются в виду президентские выборы. В 1999 году в лидерах были Петр I, Глеб Жеглов, маршал Жуков и Штирлиц. Сейчас лидирует Штирлиц с 20% процентами поддержки. Второе место занял профессор Преображенский — его поддержали 12% опрошенных. Также в шестерке лидеров сейчас Данила Багров («Брат»), Валерий Харламов («Легенда №17»). Замыкают список Семен Семенович Горбунков из «Бриллиантовой руки» и Саша Белый со своей «Бригадой».

Социологи отмечают, что Штирлиц — тип умного силовика, предпочтительней в сельских районах. Его основная аудитория — возрастные группы старше 45 лет. Молодежь бесстрашного советского разведчика ценит меньше — всего от четырех до девяти процентов. Зато уважает бандитов, «Брата» и Сашу Белого, но, правда, и легендарного хоккеиста также ценят, к сожалению, немного меньше. Профессор Преображенский — интеллектуальный критик власти. Он популярнее в городах. Герой Булгакова из бессмертной картины Владимира Бортко не революционер. Он хоть и критикует, но продолжает работать в России, несмотря на сложности, не призывает выйти на площадь.

На что здесь хочется обратить внимание: результат замечательным образом устраивает нынешнюю власть. В Штирлице угадывается образ Владимира Путина. Преображенский — это ворчащая интеллигенция, но на радикальные шаги неспособная. Почему к таким опросам следует относиться крайне серьезно? Потому что киногерои — это мечта, их хочется перенести в реальную жизнь. Путин же не зря назвал кино мягкой силой, да не он один — это идеологическое оружие. Штирлиц же не просто разведчик — он воспитывает с экрана. Таким надо быть патриотом. Многие наши актеры жаловались, что публика не видит в них обычных людей, думают, что перед ними как раз те, что в кино или телевизоре. Еще обращает на себя внимание тот факт, что в списке нет кандидатов, хоть отдаленно напоминающих нынешнего президента Украины. После победы Владимира Зеленского было много разных шуток.

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Кто будет следующим российским президентом? Список уже есть — там и Гарик Харламов, и Михаил Галустян. В последнее время набирает баллы поддержки Юрий Дудь. Однако интрига в другом. Кино со Штирлицем, бандитами, Шариковыми и Мюллерами — это прошлый век, это уже история. Новый лидер придет не из прошлого, как бы этого кому-то ни хотелось. Очень большая ошибка искать вождей в XX или XIX веке. Так можно проспать своего Зеленского. Но главное, чтобы в итоге не пришли Белый с «братом».