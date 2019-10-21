В Славянке возведут новый спорткомплекс за 500 млн рублей

В Пушкинском районе Петербурге построят новый спортивный комплекс площадью более 9 тыс. кв. м. Он включит в себя ледовую арену, несколько тренажерных залов, два бассейна и разместится на шоссе Подбельского — в одном километре от микрорайона Славянка, сообщили в пресс-службе Смольного.

Общий объем инвестиций в проект составит 500 млн рублей. Создание комплекса поможет создать более 70 новых рабочих мест, уточнили в городской администрации.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Красногвардейском районе Петербурга — на улице Коммуны — открылся спорткомплекс, который начинали строить еще в 90-е годы.