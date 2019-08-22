В Красногвардейском районе Петербурга открывается спорткомплекс, который начали строить еще в 90-е годы

В пятницу, 23 августа, на улице Коммуны, д.30, к.2 в Красногвардейском районе Петербурга состоится торжественное открытие спортивного комплекса «Арена».

Объект оборудован полноразмерным искусственным футбольным полем, отвечающим стандартам Российского футбольного союза, а также мини-футбольным полем и площадкой для занятий воркаутом, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Отметим, что строительство спорткомплекса «Арена» началось еще в 90-х годах прошлого века, однако из-за отсутствия финансирования объект на долгое время был заморожен.