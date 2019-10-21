Татьяна Мерзлякова вошла в Совет по правам человека

Президент России Владимир Путин ввел в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову. Также в него вошли исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и президент «Центра прикладных исследований и программ» Александр Точенов.

Из Совета исключены политолог Екатерина Шульман, руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, профессора ВШЭ Илья Шаблинский.

Госпожа Мерзлякова работает уполномоченным по правам человека в Свердловской области с 4 июня 2001 года.

Подробнее о том, как изменился состав совета по правам человека, читайте в материале «Валерий Фадеев возглавил СПЧ»