После ДТП с маршруткой в Петербурге семь человек остаются в больницах

Накануне вечером в Петербурге, на пересечении проспекта Десантников и Петергофского шоссе, произошло ДТП с участием маршрутного такси. В результате аварии пострадали 16 человек. Среди них есть дети.

Как сообщила вице-губернатор города Анна Митянина в Twitter, по состоянию на утро 21 октября в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе находится один пострадавший в состоянии средней степени тяжести, в городской больнице №26 на Костюшко еще трое в состоянии средней тяжести и двое в тяжелом состоянии, в детской городской больнице №1 на Авангардной – один пострадавший, в средней тяжести. Всего среди пострадавших трое детей.

Добавим, что в воскресенье, в 18:15 по мск, маршрутка К-235 с пассажирами столкнулась с трамваем и перевернулась. 15 человек были отправлены в больницы. Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, водитель автобуса, предположительно, допустил нарушение ПДД и двигался на «красный».