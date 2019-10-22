Розничное одолжение

ВЭБ собирается предложить краткосрочные облигации физическим лицам. Госкорпорация вступает на конкурентный рынок, на котором уже несколько лет активно работают государство и крупные кредитные организации. При этом банки предлагают более широкий спектр долговых инструментов. К тому же в отсутствие собственной дистрибуторской сети госкорпорации придется тратиться на посредников, отмечают эксперты.

О планах ВЭБ.РФ предложить свои долговые бумаги физическим лицам сообщила 21 октября вице-президент блока финансов госкорпорации Ксения Нефедова. «Потенциально рассматриваем возможности расширения участников, инвесторов… мы видим значительный спрос со стороны "физиков" к краткосрочным инструментам»,— отметила госпожа Нефедова в кулуарах конференции «Российско-китайское сотрудничество: пути друг к другу», организованной агентством «Эксперт РА» (цитата по «Интерфаксу»). По ее словам, этот инструмент госкорпорация будет продвигать в 2020 году.

Сейчас ВЭБ.РФ размещает облигации со сроком обращения не более одного месяца. Размещения проводятся, как правило, один раз в неделю, объем выпуска составляет 20 млрд руб.

ВЭБ собирается выходить на довольно конкурентный рынок — государство и крупные банки стали предлагать долговые инструменты физическим лицам уже более двух лет. Главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин считает, что интерес населения к бондам ВЭБа будет зависеть от доходности, срочности, каналов размещения, информационной поддержки. Впрочем, как отмечает инвестиционный консультант «БКС Премьер» Ян Мельничук, ВЭБ — это госбанк, и, несмотря на то что он не ориентирован на физических лиц, «население его знает, и он может составить конкуренцию тем же госбанкам, которые выходят на долговой рынок». Как считает руководитель направления активов с фиксированным доходом УК «Система Капитал» Антон Костин, учитывая отсутствие вопросов к кредитному качеству ВЭБа, доходность — основной критерий привлекательности облигаций для розничного инвестора.

По оценке аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александра Осина, сейчас доходность бондов ВЭБа на месяц составляет 6,6–6,7% годовых, тогда как доходность вклада на месяц в банке из топ-30 — 4,5–6,6% годовых.

Вместе с тем банки предлагают розничным инвесторам весьма разнообразные продукты. Сбербанк ориентирован на выпуск инвестиционных облигаций (купон привязан к стоимости базового актива, от валюты и золота до ставок и ценных бумаг). Срок обращения этих облигаций составляет от одного месяца до 12 лет. ВТБ, ГПБ, Альфа-банк в последнее время размещают облигации с фиксированным купоном сроком обращения более полугода. Как пояснила Ксения Нефедова “Ъ”, госкорпорация «на первоначальном этапе рассматривает облигации с фиксированным купоном», объемы выпусков «будут определены позже».

Однако одним из основных вопросов для госкорпорации станет вопрос дистрибуции финансовых инструментов. Как отмечает Антон Костин, «канал продаж является основной проблемой в этой истории». По словам Яна Мельничука, «с точки зрения каналов продаж ВЭБ может обратиться к тем же госбанкам, которые могут и выступать организаторами размещения, и предлагать впоследствии эти бумаги своей клиентской базе». Однако в этом случае для сохранения конкуренции с госбанками «доходность инструмента должна быть выше аналогичных банковских предложений, так как ее часть будет выплачена посреднику», указывает Антон Костин. Как отметила “Ъ” госпожа Нефедова, «размещение может идти как через банки, так и через брокеров, в том числе с использованием существующей инфраструктуры».

Дмитрий Ладыгин, Виталий Гайдаев