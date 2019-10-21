Суд принял к производству иск петербургского юриста к главе Василеостровского района

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству исковое заявление юриста и общественной активистки Ирины Баханович к главе Василеостровского района Эдуарду Ильину о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда. Как сообщила “Ъ-СПб” сама заявительница, предварительное судебное заседание назначено на 5 ноября.

Напомним, что госпожа Баханович судится с главой района из-за размещенных в соцсетях от его имени сообщений о ситуации с благоустройством намывных территорий Васильевского острова и содержащихся в них ложных, по мнению истца, обвинений в ее адрес. При этом моральный ущерб активистка оценила в символическую 1 копейку.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что иск, поданный Ириной Баханович в сентябре, был оставлен судом без движения из-за того, что заявительница не доплатила дополнительно 300 рублей в качестве госпошлины при его регистрации.