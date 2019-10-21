Крупнейший бизнес-форум «Дело за малым» прошел при партнерской поддержке ВТБ

Мероприятие, собравшее около 25 тысяч предпринимателей, состоялось в Краснодаре в выставочном центре «Экспоград Юг».

Партнером форума выступил ВТБ, под его эгидой, в частности, была организована панельная дискуссия «Привлечение доступного финансирования для развития бизнеса: банковский ресурс и альтернативы». На ней выступили заместитель управляющего по корпоративному бизнесу банка ВТБ в Краснодарском крае Андрей Мусияченко и представители администрации Кубани. Речь во время мероприятия зашла о поддержке предпринимательства и создании условий для получения бизнесом недорогих кредитов.

Андрей Мусияченко презентовал возможности банка по поддержке субъектов среднего и малого бизнеса, в том числе, рассказал о льготных условиях кредитования МСП. По его словам, ВТБ ориентируется на потребности рынка и своих клиентов. Яркий пример тому новая линейка пакетов рассчетно-кассового обслуживания. По данным агентства MarksWeb, занимающегося исследовательскими проектами в сфере интернет-маркетинга, в III квартале 2019 года, ВТБ стало лидером по показателю выгодности обслуживания для микро- и малых компаний в сфере торговли и сервиса.

«Главные задачи ВТБ в рамках нашей стратегии — технологическое развитие сервисов, повышение качества услуг, ориентация на потребности клиентов в части их доступного финансирования. Диалог банка с предпринимательским сообществом позволяет не только расширить клиентскую базу ВТБ на Кубани, но и укрепить рыночные позиции предпринимателей», — рассказал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент Руслан Еременко.

Форум «Дело за малым» прошел в краевой столице 18-19 октября. Темой мероприятия стал «Человеческий капитал». Среди спикеров были бизнес-тренеры Аллан Пиз, Майкл Трейси, Гил Петерсил. Также среди известных персон, которые приняли участие в событии – российский космонавт Геннадий Падалка, специалист по лидерству Радислав Гандопас и блогер Илья Варламов.