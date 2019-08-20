Сервис для ознакомления с модернизируемой маршрутной сетью транспорта в Петербурге создадут в сентябре

Смольный дал поручение подконтрольному комитету по транспорту ГКУ «Организатор перевозок» проработать до сентября создание сервиса в партнерстве с IT-компаниями для ознакомления с модернизируемой маршрутной сетью наземного транспорта, сообщил в интервью “Ъ-СПб” вице-губернатор Эдуард Батанов.

«Дано поручение до сентября это сделать, надеюсь, коллеги справятся»,— сказал он, отвечая на вопрос, будет ли сервис новой маршрутной сети транспорта выполнен в партнерстве с IT-компаниями.

Как сообщалось ранее, городские власти решили привлечь IT-компании к популяризации реформы наземного общественного транспорта, которая должна изменить маршрутную сеть в городе в середине 2020 года. На прошлой неделе ГКУ «Организатор перевозок» уже выложило в открытый доступ карту с маршрутами, но использование картографических сервисов может продемонстрировать изменения более наглядно, считают чиновники. Бюджет для этой инициативы не согласован, и участники рынка сомневаются, что компании заинтересуются импортированием данных бесплатно.

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Яна Войцеховская