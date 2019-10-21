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Замглавы МО «Невский округ» отстранен от должности по подозрению в превышении должностных полномочий

По требованию прокуратуры на период следствия отстранен от должности один из заместителей главы местной администрации МО «Невский округ» в Невском районе Петербурга. Муниципального чиновника, имя которого не называется, обвиняют по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Возможное преступление было совершено в период его нахождения в должности главы данного муниципалитета, сообщили в прокуратуре.

По требованию прокурора органы предварительного следствия обратились в суд с ходатайством о временном отстранении замглавы МО от занимаемой должности, поскольку он может оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать следствию. Суд ходатайство удовлетворил.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что предыдущий глава МО «Невский округ» Алексей Самойленко сложил полномочия по причине «неисполнения обязанностей», установленных законом «О противодействии коррупции».

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