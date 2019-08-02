Глава МО «Невский округ» Алексей Самойленко сложил свои полномочия

Муниципальный совет МО «Невский округ» проголосовал за прекращение полномочий главы муниципального округа Алексея Самойленко. За это решение проголосовали 14 из 17 местных депутатов, сообщает АБН.

Ранее было установлено, что господин Самойленко осуществляет предпринимательскую деятельность, являясь совладельцем компании ООО «Поликерамика», что нарушает федеральное законодательство. Позднее глава МО заявил о выходе из бизнеса. Сделано это было после вмешательства прокуратуры.

При этом в июле врио губернатора Петербурга Александр Беглов просил муниципальных депутатов МО «Невский округ» прекратить полномочия Алексея Самойленко по причине «неисполнения обязанностей», установленных законом «О противодействии коррупции».

“Ъ-СПб” писал, что в конце февраля по требованию прокуратуры были прекращены полномочия одного из депутатов «Невского округа», который нарушил закон, не задекларировав свои доходы и расходы.