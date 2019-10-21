Сольная тишина

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о первых накладных наушниках Beats с активным шумоподавлением.

Компания Beats представила первые накладные наушники с шумоподавлением Solo Pro. Хронологически это третье поколение модели, но, кроме того, это продолжение свежей линейки, где раннее дебютантом стали спортивные наушники вендора Powerbeats Pro. Кстати, я о них рассказывал.

Новые Beats появятся в продаже только с 6 ноября, сейчас доступен лишь предзаказ. Но еще в начале сентября мне удалось немного послушать и изучить Solo Pro. Подробный обзор надеюсь скоро начать и закончить его до старта продаж. После обязательно поделюсь наблюдениями от более вдумчивого и практического использования. А сейчас немного о первых впечатлениях от живого продукта.

То, что третье поколение получилось более качественным с точки зрения сборки и материалов, просто видно. Тактильно это еще более заметно. В Solo Pro нет легкой расхлябанности, дребезжания, ощущений пустоты под корпусом и дешевого пластика, присущих первым двум поколениям. Ползунки, которые позволяют менять размер оголовья, выполнены из металла, используемого для производства корпусов компьютеров Apple. Выглядят надежно и солидно. Те кнопки, что есть, удачно интегрированы в элементы дизайна. При этом, например, кнопки питания нет вообще. Просто раскладываешь Solo Pro — и они автоматически включаются. Управление громкостью и переключением треков по-прежнему есть. А голосовой помощник можно запустить словесной командой.

Ключевая ценность накладных наушников Beats с подавлением шума — это, конечно же, технологии. Первая — Pure ANC — эффективно выявляет и блокирует фоновые звуки, например, в самолете, кафе или оживленном офисе. На симуляциях этих локаций новинка отработала отлично. Что меня заметно поразило: наушники оценивают прилегание чаш к ушам и корректируют утечки звука, вызванные прической, серьгами, дужками очков, а также различными формами ушей. С режимом Transparency пользователь Solo Pro не пропустит важные звуки: объявление в аэропорту, обращение коллег, сигнал автомобиля. При этом шумоподавление по-прежнему будет работать, но в чувствительном режиме к определенным частотам.

Более подробно особенности первых накладных наушников Beats с системой активного шумоподавления изучу во время будущего теста.