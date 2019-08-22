Музыкальный марафонец

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает об особенностях спортивных беспроводных наушников Powerbeats Pro.

После участия в трех забегах на 10 км заметил, что даже на такой относительно скромной дистанции музыка — важная часть экипировки. Каждый снаряжается как может. Людям с беспородными колонками, конечно, хочется пожелать путешествия в то место, где застряло их чувство такта. А вот выбор наушников может как незаметно и приятно скоротать дистанцию, так и превратить ее в мучение.

Во-первых, откажитесь от очень популярных среди бегунов любителей AirPods в пользу любой спортивной модели. Не потому что «яблочные» наушники плохие. Во время длительной активности резко возрастает вероятность их выпадения. Все-таки гладкий пластик плохо справляется с потом или влажной погодой, например. Найти вообще и уж тем более найти целым выпавший на улице в толпе бегущих наушник — то еще развлечение. Если любовь к продуктам купертиновской команды, как и к спорту, неистребима, то стоит присмотреться к новым Powerbeats Pro. Это пара спортивных вкладышей обойдется в пару тысяч дороже, чем последние AirPods с чехлом, поддерживающим беспроводную зарядку, но их удобство во время тренировок или соревнований в разы, а то и на порядок выше. И вот почему.

Новинка имеет прорезиненные дужки, которые крепко, но нежно удерживают каждый наушник на месте. Как очкарик я оценил, что они не конфликтуют с дужками окуляров. Так что бежишь не только с хорошим звуком, но и зрением. Звук, кстати, и правда хорош, но с оговоркой — это старое доброе звучание Beats. За пять лет с момента приобретения компании Apple оно почти не поменялось. Разве что акцент на нижних частотах теперь не такой вопиющий. Сбалансировали и высокие, но уже не так выраженно. Плюс эти наушники-вкладыши легко управляются и поддерживают функцию «Привет, Siri».

На счет батарейки вкус у всех одинаковый: чем автономность выше — тем лучше. В идеальных условиях Powerbeats Pro способны отыграть до девяти часов. После чего их можно еще два раза зарядить в чехле. В общей сложности хватит на сутки. Так что марафон можно хоть пешком пройти — музыка не закончится. Для забывчивых и рассеянных в Powerbeats Pro есть функция быстрой зарядки. Пять минут в чехле — полтора часа музыки в ушах.

Из очевидных недостатков новинки разве что отпугивающая цена и большой чехол. Он красивый, его приятно держать в руке. Но в толщину он как две компьютерные мыши Magic Mouse 2. Носить такой в кармане джинс неудобно, а уж тем более в спортивных шортах.

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