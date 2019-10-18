«Яблоко» не примет предложение Смольного провести митинг в Удельном парке

Петербургское отделение партии «Яблоко» 14 октября подало в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности заявку на проведение митинга в поддержку науки и образования. Выразить протест планируется против переезда СПбГУ в единый кампус в городе Пушкин.

В пятницу, 18 октября, из комитета пришел ответ, в котором было сказано, что ни одну из предложенных организаторами площадок (площадь Ленина, Пионерская площадь или площадь у «Балтийского дома») городские власти не утверждают. При этом «яблочникам» сказали, что могут согласовать только Удельный парк.

Данное место инициаторов проведения акции не устраивает, так как «одновременное нахождение участников митинга на предложенной комитетом территории может повлечь причинение ущерба собственности Санкт-Петербурга (кустарникам и газону)», сообщили в партии.

В итоге «яблочники» вновь потребовали согласовать одну из предложенных ими ранее площадок, отправив запрос повторно.

Олег Дилимбетов