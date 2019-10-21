«Роскосмос» рассекретил документы о многоместном космическом корабле «Восход»

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала материалы о разработке и подготовке к полету первого в мире многоместного космического корабля «Восход». На сайте можно увидеть архивные фотографии, чертежи, иллюстрации, письма конструктора Сергея Королева, указы, постановления и другие документы.

«Восход» был впервые запущен на орбиту 12 октября 1964 года. В составе экипажа были Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров. В течение суток комический корабль 16 раз облетел земной шар, выполнил поставленные задачи и успешно вернулся на Землю. Экипаж «Восхода» установил четыре мировых рекорда:

максимальная высота космического полета (408 км);

максимальная масса, которая была поднята на такую высоту (5320 кг);

дальность полета (669 784,027 км);

продолжительность полета (24 ч 17 мин 03 с).

«Полет "Восхода" положил начало новому этапу в развитии космической техники: многоместные корабли позволили усложнить целевые задачи полетов и выполнять комплексные научно-технические и медико-биологические исследования»,— отметили в «Роскосмосе».

США вели разработку двухместных космических кораблей Gemini («Близнецы») с большим опережением. В связи с этим Сергей Королев предложил модифицировать одноместный корабль «Восток», на котором совершил полет Юрий Гагарин, Валентина Терешкова и другие космонавты. В итоге американцы провели первый пилотируемый полет корабля Gemini на шесть месяцев позже — 23 марта 1965 года.