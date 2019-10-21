В Ливии погиб журналист из Екатеринбурга

Вчера, 20 октября, стало известно о гибели в Ливии екатеринбургского журналиста, бывшего пресс-секретаря службы спасения «Сова» 55-летнего Евгения Илюбаева. По данным интернет-издания Znak.com, он участвовал в военных действиях как сотрудник частной военной компании «Вагнер».

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Информацию о гибели Евгения Илюбаева корреспонденту «Ъ-Урал» подтвердили в «Сове». «Мы с ним не держали связь, поэтому также только сегодня узнали о его гибели и о том, что он уже похоронен. Мы выражаем соболезнования его родным и близким»,— пояснили в компании. Журналист был похоронен на прошлой неделе на его родине в Новоорске (Оренбургская область).

Связаться с родственниками Евгения Илюбаева не удалось.

Игорь Лесовских, Екатеринбург