Китай через ВТО добивается ответных мер против США на $2,4 млрд

Китай запросил у органа по разрешению споров Всемирной организации торговли (ВТО) разрешение на ответные меры на сумму в $2,4 млрд относительно США. По мнению КНР, страна не соблюдала требования международной организации в 2007–2012 годах, когда в отношении китайской продукции действовали американские пошлины.

«В ответ на продолжающееся несоблюдение США рекомендаций и правил органа по разрешению споров ВТО Китай запрашивает разрешения приостановить действие уступок и связанных с ним обязательств на ежегодную сумму в $2,4 млрд»,— цитирует Reuters документ, поданный в организацию.

ВТО подтвердила, что США не соблюдали обязательства. По мнению Китая, американская сторона так и не привела нормы в соответствие с правилами ВТО.

Напомним, ранее США ввели пошлины в отношении товаров стран Евросоюза. ВТО признала, что ЕС нарушал требования и субсидировал Airbus SE, что привело к ущербу Boeing.

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