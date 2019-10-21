Бывший начальник кредитного управления банка «Советский» получил условный срок

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего председателя кредитного управления банка «Советский» Андрея Кузнецова. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, он был признан в совершении преступления по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата) и приговорен к 4 годам условно и штрафу в 500 тыс. рублей.

Кузнецов, совместно с экс – председателем правления банка Андреем Карповым и еще тремя сотрудниками выдавали заведомо невозвратные кредиты. Были похищены 1,7 млрд руб. Карпова арестовали весной прошлого года, дело рассматривает Выборгский райсуд.