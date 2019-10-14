Бывший председатель правления банка «Советский» предстанет перед судом

Перед судом предстанет бывший председатель правления банка «Советский» Андрей Карпов. Он обвиняется в растрате в особо крупном размере по ч. 4 ст. 160 УК РФ, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Следствие установило, что Карпов, два других топ – менеджера банка и еще группа лиц выдавали заведомо невозвратные кредиты. Были похищены 1,7 млрд руб. Карпов был арестован в марте 2018 года, он находится под стражей. Дело обвиняемого направлено в Выборгский районный суд Петербурга.

Напомним, что «Советский» был признан банкротом в августе прошлого года.