КС не стал рассматривать жалобу на отзыв прокатного удостоверения у «Смерти Сталина»

Конституционный суд России не стал рассматривать (.pdf) жалобу «Чентромобиле-Пионер» на нормы выдачи прокатного удостоверения. Из-за них кинотеатр «Пионер», который находится под управлением компании, оштрафовали за показы фильма «Смерть Сталина».

В 2018 году Минкульт отозвал прокатное удостоверение на комедию «Смерть Сталина». Кинотеатр «Пионер» показал несколько сеансов, за что его оштрафовали. «Чентромобиле-Пионер» не смог в судах трех инстанций доказать незаконность отзыва прокатного удостоверения.

По мнению компании, ряд норм противоречит Конституции, так как «устанавливает систему предварительной цензуры предназначенных к прокату фильмов». Эти нормы также предоставляют Минкульту полномочия отказывать в выдаче прокатных удостоверений на фильмы «по своему усмотрению».

По версии КС, заявитель не указал, какие его права были нарушены и какие подлежат восстановлению. Суд считает, что не были представлены доказательства нарушений. Решение окончательное и обжалованию не подлежит, говорится в документе.

Подробнее о претензиях «Пионера» на отзыв прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина» — в материале “Ъ”.