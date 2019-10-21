Правительство региона продолжит добиваться федерального финансирования на строительство станции метро «Спортивная»

Вместо трехлетнего соглашения по строительству станции метро «Спортивная» в Новосибирске Правительство Новосибирской области предложило мэрии областного центра заключить новое соглашение – сроком на один год. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.



Как отметил министр, такая мера принята в связи с отсутствием федерального финансирования на данный момент, что исключает возможность планирования работ сразу на трехлетний период. «Стоимость строительства новой станции метрополитена является значительной для областного бюджета, поэтому Правительство Новосибирской области продолжит предпринимать усилия для получения федерального финансирования на строительство станции метро «Спортивная» в г. Новосибирске», – отметил Анатолий Костылевский.

Новое соглашение сроком на один год позволит уже в этом году провести подготовительный этап работ по строительству станции метро стоимостью 385 млн рублей. Заказчиком данных работ выступает мэрия г. Новосибирска, при этом все средства заложены в областном бюджете. Анатолий Костылевский напомнил, что полномочия по строительству метрополитена относятся к муниципальным органам власти, которым, вместе с областными властями, необходимо предусмотреть финансирование на данные работы.