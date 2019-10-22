Ничья с большой разницей

Главным событием уикенда в английском чемпионате стала ничья — 1:1 — в матче двух грандов — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Актуального расклада сил результат центральной встречи девятого тура совершенно не отражал. Для ливерпульцев он мог считаться обидной осечкой: они один матч не дотянули до рекорда премьер-лиги по продолжительности победной серии и впервые в текущем чемпионате потеряли очки. Для манчестерцев же в их нынешнем состоянии даже мирный исход домашнего матча с «Ливерпулем» — большая удача. Это состояние очень похоже на кризисное, и отползти подальше от зоны вылета «Манчестер Юнайтед» никак не удается.

Вчера все ведущие английские медиаресурсы колоссальное внимание уделили матчу девятого тура футбольного чемпионата страны между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». А самым забавным в некоторых аналитических обзорах, ему посвященных, например, тех, которые публиковали BBC и The Guardian, было то, как позиционировали манчестерскую игру их авторы. Акцент был сделан на игровые и тактические достижения хозяев — на нейтрализацию активных фланговых футболистов «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда с Эндрю Робертсоном, на плотность в зоне перед штрафной, где тоже в отсутствие травмированного Мохаммеда Салаха прежде всего благодаря Роберту Фирмину вызревают многие его атаки. При этом для человека, не слишком глубоко погруженного в современные английские футбольные нюансы, такой восторг по поводу игры «Манчестер Юнайтед» должен быть не очень понятен. В конце концов, домашняя ничья (пусть ответный гол гости забили в концовке) для входящего в шорт-лист самых титулованных, самых успешных во всех смыслах — и спортивном, и коммерческом — клубов мира вряд ли должна приравниваться к подвигу, кто бы ни был его оппонентом. А ее почти что к подвигу и приравнивали.

Проблема как раз в этих нюансах. Соседствующие в «ценовой нише» как футбольные бренды «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» — это в данный конкретный момент клубы совершенно разных «весовых категорий», разные планеты.

На ливерпульской все цветет. Чтобы понять, почему ничью для него нужно считать осечкой, следует знать, что перед этим туром главной цифрой, связанной с «Ливерпулем», была цифра 18. 18 матчей — это рекордная победная серия в истории премьер-лиги, которую в 2017 году выдал «Манчестер Сити». «Ливерпулю» до повторения рекорда оставалось одержать всего одну победу. Предыдущий чемпионат он закончил девятью подряд (этот рывок не помог, правда, обскакать опередивший его в борьбе за золото на балл «Манчестер Сити»), нынешний открыл восемью, показав, что прежний тонус сохранил. И вот в девятом матче выигрыш добыть не удалось.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, впрочем, на окончание грандиозной серии реагировал спокойно, сказав, что «когда-то это все равно должно было произойти». И его можно понять. Ливерпульский футбол выглядит слишком мощным, чтобы рефлексировать по поводу первой в чемпионате потери. Тем более что она не особенно повлияла на прочность положения ливерпульцев. Прочность эта обусловлена не только их собственной стабильностью, но и нестабильностью конкурентов. Даже «Манчестер Сити», например, успел проиграть уже дважды — причем не великим соперникам, а «Норвичу» и «Вулвергемптону». И его шестиочковое отставание от «Ливерпуля», учитывая ритм, взятый лидером, выглядит не то чтобы катастрофическим, но точно солидным и угрожающим.

На той планете, где нынче обитает «Манчестер Юнайтед», о цветении речи не идет. На ней все сложно. Термин «кризис» применительно к этой команде употребляют более или менее регулярно уже давно — с 2013 года. После ухода на пенсию легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона никому из его сменщиков не удавалось «перезапустить» клуб, вернуть ему былой лоск. Но раньше под кризисом подразумевалась все-таки неспособность снова очутиться на верхушке, биться за золото. В этом чемпионате кризис уже абсолютно полноценный, без всяких оговорок.

Когда в прошлом сезоне после увольнения мэтра Жозе Моуринью «Манчестер Юнайтед» доверили молодому, имеющему минимальный тренерский опыт Уле-Гуннару Сульшеру, он некоторое время демонстрировал признаки воскрешения. Но сейчас как-то странно об этом вспоминать. «Манчестер Юнайтед» неважно смотрелся весной, на финише первого для Сульшера чемпионата Англии, и совсем скверно смотрится осенью, на стартовом отрезке чемпионата второго. Он начал его намекавшим на прорыв разгромом — 4: 0 — «Челси», но в следующих восьми турах выиграл только один матч — у «Лестера». Поражения манчестерцам наносили «Кристал Пэлас», «Вест-Хэм», «Ньюкасл», то есть не бог весть какие страшные противники. А в качестве оправдания Сульшеру их страдания принято отчасти списывать на процесс омоложения состава, затеянный норвежцем, который рано или поздно какие-то плоды принести ведь может.

Хотя едва ли тех, кто переживает за «Манчестер Юнайтед», это замечание сильно успокаивает. Когда команда плетется на 13-м месте в таблице, а от 18-го — зоны вылета — ее отделяют два очка, далекое будущее обычно по барабану, а мысли — о будущем близком, в том числе — ближайшем. Ближайшее будущее для «Манчестер Юнайтед» — это матч десятого тура с «Норвичем», который находится на 19-й позиции, в трех баллах позади проблемного гранда. Уступив ему, манчестерцы в зону вылета упадут.

Алексей Доспехов