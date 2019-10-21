Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в России

Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.

Прощальная модификация создана на базе комплектаций Instyle (от 2,9 млн руб.) и Ultimate (от 3,1 млн руб.) со 174-сильным 3-литровым бензиновым двигателем, 5-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом Super Select 4WD. Автомобили получат шильдики Final Edition на кузове и в салоне, а владельцам также вручат именно сертификат с указанием VIN-номера внедорожника из финальной партии.

Продажи Mitsubishi Pajero Final Edition в России начнутся с 1 ноября 2019 года. После того, как 500 экземпляров модели прощальной серии будут распроданы, поставки внедорожника на российский рынок прекратятся.