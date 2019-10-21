Семьи погибших и пострадавших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае получат компенсации

Правительство Красноярского края выплатит компенсации семьям погибших и пострадавших из-за прорыва дамбы в районе села Щетинкино. Как сообщила пресс-служба краевого правительства, выделить средства из резервного фонда региона поручил губернатор Александр Усс.

Близкие погибших получат материальную помощь по 1 млн руб., семьям пострадавших выплатят суммы от 50 до 500 тыс. руб. в зависимости от степени вреда, родным пропавших без вести — до 500 тыс. руб. По словам министра социальной политики края Ирины Пастуховой, со всеми родственниками работают психологи, в дальнейшем за каждой семьей будет закреплен соцработник.

Прорыв дамбы вблизи золотодобывающего рудника в районе села Щетинкино на реке Сейбе случился в ночь на субботу. По предварительным данным краевого минздрава, пострадали 26 человек, а погибли — 15. Холдинг «Сибзолото» заявил о 44 пострадавших.

О произошедшем читайте в материале “Ъ” «Дамбы не удержали реку»

Юлия Сасевич