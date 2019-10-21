СКР завершил расследование гибели 36 человек в шахте «Северная» в 2016 году

Следственный комитет России (СКР) отправил в прокуратуру 392 тома уголовного дела против 14 человек, обвиняемых в гибели 36 шахтеров и спасателей в шахте «Северная» в Коми. Несколько взрывов в шахте произошли в 2016 году.

Обвиняемыми по делу проходят первый замглавы «Воркутауголь» Денис Пайкин и другие сотрудники предприятия: от директора шахты до электрослесаря. Также в гибели людей обвиняют командира спасательного отряда, его помощника и госинспектора местного отдела Ростехнадзора. Вину признал только замглавы участка аэрологической безопасности Александр Халиченко.

По версии следствия, причиной взрывов стали нарушения требований промбезопасности. Сотрудники компании хотели достичь плановых показателей по добыче угля и избежать штрафов со стороны руководства. Они не проводили проветривание горных выработок. Один из обвиняемых вмешался в систему вывел из строя систему автоматического отключения электричества в случае повышения концентрации метана.

О завершении расследования уголовного дела — в материале “Ъ” «400 томов о "Северной"».

Подробнее о трагедии в Коми читайте в материале “Ъ” 2016 года.