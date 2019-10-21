Audi представила гибридный седан A6 55 TFSI e quattro

Компания Audi представила новую модификацию седана A6 последнего поколения — гибридную версию 55 TFSI e quattro.

Полноприводный автомобиль оснащается бензо-электрической силовой установкой суммарной мощностью 367 л.с., в состав которой входят 252-сильный бензиновый 2-литровый турбомотор и 143-сильный электромотор, интегрированный в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Под полом багажника размещен аккумулятор на 14,1 кВт/ч, который позволяет проехать на электротяге до 53 км со скоростью до 135 км/ч. Новинка способа работать в нескольких режимах силовой установки (EV и Hybrid, в котором есть варианты Auto и Hold).

Версия Audi A6 55 TFSI e quattro отличается темным декором кузова, 19-дюймовыми колесными дисками и тормозами с красными суппортами, а также более богатой базовой комплектацией.

В продажу новая A6 55 TFSI e quattro в Европе поступит в четвертом квартале 2019 года. Напомним, ранее Audi представила гибридную версию своего флагманского седана A8 — версию Audi A8 L 60 TFSI e quattro.