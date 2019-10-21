Назарбаев получил полномочия в сфере кадровой политики Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев расширил полномочия первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Соответствующий указ опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов страны. На документ, подписанный 9 октября, обратило внимание «РИА Новости».

Теперь президент будет согласовывать с господином Назарбаевым руководителей органов, которые в том числе находятся в подчинении главы государства. Речь идет об администрации президента, о министерствах, Генпрокуратуре, комитете национальной безопасности, Нацбанке, службе внешней разведки и других органах. Мнение бывшего президента нужно будет учитывать также при назначении акимов — руководителей областей Казахстана. Не нужно будет согласовывать глав МИД, Минобороны и МВД.

Итоги правления Нурсултана Назарбаева Читать далее

Господин Назарбаев возглавлял Казахстан около 30 лет и ушел с поста в марте 2019 года. При этом он остался в должностях главы Совета безопасности и лидера правящей партии Nur Otar. Будучи в статусе и. о. президента Казахстана господин Токарев переименовал столицу страны Астану в Нур-Султан.

Подробнее о смене власти в Казахстане — в материале “Ъ” «Первее всех живых».