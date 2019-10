Австралийские газеты закрасили первые полосы в знак протеста против давления властей

Большинство крупных австралийских газет сегодня, 21 октября, вышли с первой полосой, замазанной черной краской. Акция была организована некоммерческой организацией Right to Know Coalition. В ней приняли участие 20 национальных газет, включая The Daily Telegraph, Herald Sun, The Advertiser, и 17 медиакомпаний.

Так пресса страны отреагировала на действия властей, которые СМИ считают нарушением свободы слова и давлением на прессу. В частности, в 2018 году был принят закон о национальной безопасности, предусматривающий в некоторых случаях уголовную ответственность для журналистов и их осведомителей. А в июне текущего года спецслужбы провели обыски в штаб-квартире вещательной корпорации Australian Broadcasting Corporation в Сиднее, выпустившей в 2017 году материал о военных преступлениях австралийских солдат в Афганистане, а также дома у журналистки News Corporation, опубликовавшей в апреле материал о планах правительства усилить слежку за гражданами Австралии под предлогом обеспечения национальной безопасности. Правоохранительные органы назвали в качестве причины обысков разглашение гостайны. В результате трем журналистам, согласно новому законодательству, грозит тюремное заключение. Кроме того, тюремные сроки и штрафы грозят репортерам и издательствам, которые освещали судебное разбирательство над австралийским кардиналом Джорджем Пеллом, признанным виновным в педофилии.

За последние 20 лет власти Австралии приняли более 60 законов, касающихся засекречивания данных и шпионажа. При этом 22 из них были приняты за последние два года. Сейчас правительство рассматривает законопроект об уголовной ответственности для осведомителей журналистов, разглашающих информацию, которая может повредить национальной безопасности или является гостайной.

Кирилл Сарханянц