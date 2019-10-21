Правильные ответы приведут к работам Бэнкси

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие товары Бэнкси можно приобрести онлайн и что для этого придется сделать.

Буквально пару недель назад картина Бэнкси Devolved Parliament (что можно перевести как «Децентрализованный парламент», а можно и «Переданный парламент») установила новый аукционный рекорд и была продана за $12,2 млн у Sotheby 's в Лондоне, а сейчас художник уже предлагает поклонникам, скажем так, более тонкими кошельками шанс приобрести работы своего производство в интернет-магазине. В своем Instagram Бэнкси написал так: «Магазин охотится за искусством, домашними вещами и разочарованиями». Название интернет-стора — «Валовый внутренний продукт» (Gross Domestic Product), а тэг звучит так: «Решения для богатства» (Solutions For Wealth).

Ассортимент товаров варьируется от кружек за 10 фунтов стерлингов до кошельков за 750 фунтов стерлингов или диванных подушек по 150 за пару. Пожалуй, главным предметом вожделения потенциальных покупателей может стать маечка с рисунком «Девочка с воздушным шаром»; ее нижняя половина изрезана словно бы шредером. Как вы помните, настоящая работа была продана в октябре прошлого года за 1,4 млн и измельчена на глазах посетителей аукционного дома. Майка стоит 30 фунтов стерлингов. В начале месяца в Лондоне эти и подобные товары были выставлены в специальной витрине, привлекли внимание многих тысяч зрителей, но затем художник ее демонтировал. Теперь понятно, что это была продуманная промоакция.

Между прочим, просто купить товары с маркой Бэнкси в интернет-магазине не получится. Каждый сможет приобрести только по одному изделию, и то не сразу: необходимо пройти через систему кибербезопасности и ответить с использованием не более 50 слов на вопрос, почему искусство важно. Ответы должны быть присланы до 28 октября, а победители — те, кому разрешат покупать работы — будут выбраны случайным образом. Сайт призывает потенциальных покупателей сделать свои ответы «как можно более забавными, информативными или просветительскими». Интересно, что ответят покупатели «Парламента» или изрезанной «Девочки с шаром»?