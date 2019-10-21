Банк Citi надеется, что Лондон останется финансовым центром Европы и после «Брексита»

Глава европейских операций Citigroup Дэвид Ливингстон заявил в интервью газете Financial Times, что банк верит в будущее Лондона как финансового центра Европы вне зависимости от того, как и чем закончится выход Великобритании из состава ЕС.

По словам господин Ливингстона, Лондон и после «Брексита» будет обладать такими преимуществами, как удобный часовой пояс, верховенство права и большое количество фирм, оказывающих профессиональные услуги. «Все это и делает город процветающим финансовым центром, а Лондон не лишится ничего из этого списка»,— заявил господин Ливингстон.

Сам Citi является одним из ярых сторонников того, чтобы Лондон остался в роли финансового центра Европы и после «Брексита». В то время как многие другие крупные банки поспешили перенести свои европейские штаб-квартиры в страны континентальной Европы, например, Германию или Нидерланды, Citi, напротив, приобрел в текущем году лондонский небоскреб Canary Wharf за 1 млрд. По словам господина Ливингстона, это было «не просто финансовое решение», а стремление продемонстрировать веру Citigroup в будущее Лондона как финансового центра.

О ситуации вокруг «Брексита» — в материале “Ъ” «Борис Джонсон обратился не по форме».

Кирилл Сарханянц