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Новосибирская прокуратура добилась выплаты работникам «Сибавтобана» долгов по зарплате

Прокуратура Новосибирской области добилась выплаты 83,7 млн руб. задолженности по зарплате на предприятии «Сибавтобан». Об этом сообщил официальный представитель облпрокуратуры Дмитрий Лямкин.

По данным надзорного ведомства, дорожно-строительная фирма с декабря 2018-го по март 2019 года не выплачивала заработную плату 896 работникам. В отношении директора организации было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Кроме того, Следственный комитет России расследует уголовное дело против главы компании, возбужденное по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заплаты). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в июне крупная этого года «Сибавтобан» попал под процедуру банкротства. Признать компанию несостоятельной потребовала строительная фирма «Спецтрансстрой» из-за долга 3,2 млн руб. Участники рынка тогда говорили, что компания оказалась в сложном финансовом положении из-за судебных споров вокруг проекта строительства обхода Симферополя, генподрядчиком которого являлся «Сибавтобан».

О том, как «Сибавтобан» попал под наблюдение, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Банкротство в обход Симферополя»

Илья Николаев


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