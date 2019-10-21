Суд лишил мандата депутата думы Карпинска из-за ошибки в декларации

Карпинский городской суд (Свердловская область) удовлетворил иск прокуратуры с требованием лишить мандата депутата местной думы Алексея Брянцева из-за ошибки в декларации о доходах.

Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, господин Брянцев в декларации на супругу за 2016 год не указал доход от продажи транспортного средства. «При предоставлении сведений о доходах за 2017 год не отражен доход от инвестиционной компании»,— добавили в ведомстве.

Дума отказалась прекращать полномочия депутата, после чего прокуратура подала иск в суд. Решение в силу еще не вступило.

Ранее суд удовлетворил аналогичные иски в отношении еще двух депутатов гордумы — Марины Головиной и Евгения Костина.

Ранее комитет заксобрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности рекомендовал к принятию законопроект о мерах наказания для депутатов, которые допустили ошибки в декларациях о доходах.

Подробнее о мерах наказания депутатов — в материале “Ъ-Урал”

Анастасия Реутова