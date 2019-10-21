Максим Любомудров: будущее АПК определит реализация интеллектуального потенциала

Достижение национальных целей, среди которых – утверждение России в качестве одного из лидеров на рынке продукции АПК – неотделимо от реализации человеческого потенциала. Об этом, а также о конкретных проектах в деле обогащения аграриев новыми знаниями рассказал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Максим Любомудров на форуме «Дело за малым» в Краснодаре 18 октября. Банк выступил генеральным партнером мероприятия.



РСХБ является главным партнером малого и среднего бизнеса в АПК. На Банк приходится более 60% кредитования МСБ в этой сфере. На пленарном заседании «Человеческий капитал: фактор национального “прорыва”» Максим Любомудров подчеркнул важность вопроса о повышении уровня профессиональной подготовки аграриев XXI века.

«По оценке Россельхозбанка, человеческий капитал – это важнейшее направление для инвестиций. РСХБ только что положил начало собственной стипендиальной программе для сотен студентов по всей стране, чтобы помочь им реализовать свои профессиональные планы и мечты. Так, в Краснодарском крае участником нашей программы стал Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина. Мы рассчитываем уже в ближайшие годы увидеть наших стипендиатов в рядах авторитетных отраслевых специалистов и преуспевающих бизнесменов», – сказал Максим Любомудров.

Стипендиальная программа РСХБ распространяется на 54 ВУЗа, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ. Претендовать на получение именной стипендии в течение 12 месяцев могут 300 студентов, отличающиеся высокой успеваемостью и ведущие научную деятельность. Преимуществом служит участие в олимпиадах.

Заместитель Главы Россельхозбанка также рассказал об инновационном образовательном продукте для фермеров.

«Для предпринимателей – как опытных, так и начинающих, с любым уровнем образования – мы запускаем специальную образовательную платформу. Она разработана, чтобы аграрии смогли определить стратегию своего развития, в том числе путем реализации экспортного потенциала. Платформа даст фермерам ключи к дальнейшему росту и повышению рентабельности бизнеса», – отметил Максим Любомудров.

Россельхозбанк объявил о старте обоих проектов в рамках 21-й всероссийской сельскохозяйственной выставки «Золотая осень».