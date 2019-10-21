50 лет исполнилось первому месторождению «Удмуртнефти» — Архангельскому За полвека там добыли 14,5 млн тонн нефти

С Архангельского месторождения началась история новой для Удмуртской Республики нефтяной отрасли. Первая эксплуатационная скважина «Удмуртнефти» № 163 была введена в эксплуатацию на месторождении в октябре 1969 года и до сих пор функционирует. За полвека на Архангельском месторождении добыто 14,5 млн тонн нефти.

Запуску месторождения предшествовала колоссальная работа: в условиях бездорожья проложено 130 км трубопроводов, 52 км нефтесборных сетей и выкидных линий, 35 км линий электропередачи. На начальном этапе разработки многие скважины Архангельского месторождения отличались высоким дебитом и вплоть до 1987 года фонтанировали.

Месторождение расположено на территории Увинского района, площадь месторождения - 100 км. Нефтеносность месторождения представлена девонской системой отложений терригенных коллекторов со средней глубиной залегания 1820 м. Добывающий фонд месторождения — 30 скважин.

На поздней стадии разработки поддерживать уровень добычи позволяет подбор эффективных геолого-технических мероприятий — ремонтно-изоляционные работы, дострелы пласта, применение насосов с большей производительностью.