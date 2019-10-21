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Петербургскую дамбу может проверить Росприроднадзор

Росприроднадзор планирует обратиться к правительству страны с просьбой разрешить проверку всех дамб в России.

В ведомстве считают, что такая проверка необходима после трагедии под Красноярском. Если обращение будет одобрена, проверки затронут все подобные объекты станы. Об этом сообщает ТАСС, уточняя, что о каких – либо исключениях не упоминается.

Напомним, что в результате разрушения незаконных дамб на реке Сейба в Красноярском крае погибли 15 золотодобытчиков, несколько человек пропали без вести.

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