Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили

Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании. Пока для покупки доступно 80 автомобилей Smart 2016 года выпуска. Всего у YouDrive около 2 тыс. машин, в числе которых также Mercedes А-класс, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper, Nissan X-trail, Nissan Qashqai, электромобили BMW i3.

Информация о машине и ее цена приводятся в приложении YouDrive, там же можно оставить заявку на покупку. В YouDrive заявили, что стоимость автомобиля составляет чуть меньше 0,5 млн руб., что на 60% ниже цены новой машины. «Покупатель сможет сам оценить состояние автомобиля и провести полноценный тест-драйв в рамках аренды»,— сказал представитель каршеринга.

В YouDrive уточнили, что продают автомобили, срок службы которых подходит к концу. Цена на машину будет устанавливаться с учетом ее состояния, остаточной стоимости авто и среднерыночной цены на конкретную марку.

YouDrive основан в 2015 году, сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи, общий автопарк насчитывает 2,5 тыс. автомобилей с учетом партнерских. В январе основатель и гендиректор YouDrive Борис Голиков говорил “Ъ”, что выручка сервиса за 2018 год превысила 1 млрд руб.

С 24 сентября YouDrive запустил инвестиционную программу, в рамках которой физические и юридические лица смогут инвестировать в покупку автомобиля для парка каршерингового сервиса с выкупом его компанией через три года. В рамках предлагаемой схемы клиент может подать заявку на сайте, затем подписать договоры на покупку машины с дилером и о ее аренде — с YouDrive, после чего компания выведет автомобиль на линию.

Подробности — в публикации “Ъ” «YouDrive поделится выручкой».