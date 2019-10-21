Новосибирских ритейлеров Насоленко признали банкротами

Арбитражный суд Новосибирской области ввел в отношении новосибирского ритейлера Виталия Насоленко процедуру реализации имущества сроком до 9 апреля 2020 года. Также банкротом был признан его брат Евгений Насоленко — реализация имущества введена до 16 апреля.

Заявление о признании Евгения и Виталия Насоленко банкротами подало ООО «Коллекторское агентство «Брокер-консалт». К каждому из них агентство предъявило долг в 229 млн руб.

Братья Насоленко развивают в Сибири торговые сети «Добрянка», магазины по франшизе «Бахетле», «Лидер экономии», «Универсам удачных покупок», «Супермаркет плюс».

О том, как развивалась ситуация с банкротством братьев Насоленко, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Банкротство по-братски»

Оксана Павлова