Аэропорт Толмачево увеличил трансферный пассажиропоток на 32%

За девять месяцев 2019 года количество трансферных пассажиров новосибирского аэропорта Толмачево выросло на 32%. По данным пресс-службы авиапредприятия, их доля в общем пассажиропотоке составила 27%.

Всего с начала года аэропорт обслужил более 5,1 млн пассажиров (+14% к аналогичному периоду 2018 года). Ранее генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич говорил журналистам, что к 2023 году доля трансферных пассажиров составит около 50% от общего пассажиропотока.

Международный аэропорт Толмачево имени Александра Покрышкина (входит в холдинг «Новапорт») — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел. В 2018 году он обслужил 5,9 млн пассажиров. Выручка в прошлом году — 5,3 млрд руб., чистая прибыль — 2 млрд руб.

О том, как растет пассажиропоток в округе, читайте в материале “Ъ” «Сибирь укротила трафик»

Оксана Павлова