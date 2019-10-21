Белебеевские электросетевики ООО «Башкирэнерго» модернизируют подстанции

На подстанциях ПО «Белебеевские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в группу компаний АФК «Система») заменены последние отделители и короткозамыкатели (ОД-КЗ) 35 кВ на элегазовые выключатели. Это в значительной степени повысит надежность эксплуатации оборудования на энергообъектах и качество электроснабжения потребителей.

Элегазовые выключатели предназначены для защиты силовых трансформаторов и оборудования подстанций от повреждений. В случае возникновения короткого замыкания они отключают напряжение в цепи и тем самым предотвращают выход из строя подстанционного оборудования. Выключатели обладают рядом технических преимуществ перед ОД-КЗ, что делает их более безопасными и удобными при переключениях.

По словам заместителя директора – главного инженера ПО «БЭС» Сергея Агашкова, последний ОД-КЗ 35 кВ был демонтирован в сентябре текущего года на ПС 35/10 кВ «Ильчигулово». За последнее десятилетие в производственном отделении планово были заменены все 16 ОД-КЗ на выключатели, из них 4 шт. на подстанциях 35 кВ и 12 шт. на подстанциях 110 кВ.

До конца 2019 года белебеевские подстанционники планируют заменить 18 вводов на элегазовых выключателях 35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Давлеканово». Указанные выключатели с виниполовыми вводами были установлены еще в 1996 году, замена вводов на полимерные значительно повысит надежность электроснабжения потребителей города Давлеканово и Давлеканоского района.