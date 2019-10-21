Число пострадавших из-за разрушения дамбы в Красноярском крае выросло до 26

Количество пострадавших из-за разрушения дамбы в Красноярском крае увеличилось до 26 человек, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе краевого минздрава. «В настоящий момент госпитализировано в Курагинскую районную больницу девять человек, еще девять находятся на лечении в Красноярской краевой больнице. Восемь человек отказались от госпитализации»,— сказали в министерстве.

Напомним, что прорыв дамбы в Красноярском крае на территории золотодобывающего рудника в районе села Щетинкино на реке Сейбе произошел в ночь на субботу. Водой были снесены два общежития, где проживало около 80 рабочих. По предварительным данным, погибли как минимум 15 человек.

О произошедшем читайте в материале “Ъ” «Дамбы не удержали реку»

Юлия Сасевич