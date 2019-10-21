США могут оставить в Сирии 200 военных

Президент США Дональд Трамп склоняется в пользу нового плана Пентагона оставить в восточной части Сирии небольшой контингент американских ВС — порядка 200 человек, сообщает The New York Times. Высокопоставленный чиновник заявил изданию, что таким образом США смогут продолжить борьбу с «Исламским государством» (запрещено в России) и противостоять продвижению сирийских и российских военных в направлении нефтяных месторождений республики.

Эти планы подтвердили другие чиновники администрации, а также представители Минобороны, чьи имена не называются. Если решение будет принято, то солдат оставят на северо-востоке Сирии, рядом с границей Ирака.

Ранее господин Трамп заявил, что у Вашингтона больше нет перед курдами никаких обязательств, и приказал вывести американский контингент из Сирии. «Дональд Трамп реализует свое давнее обещание “вернуть наших парней домой”, а Реджеп Тайип Эрдоган намерен сделать так, чтобы “между сирийскими курдами и турецкими курдами больше не было никакой связи”»,— заявил “Ъ” бывший посол ЕС в Турции и Сирии Марк Пьерини.

На фоне решения президента США Турция 9 октября начала операцию «Источник мира» на севере Сирии. Целью Анкары была очистка приграничной территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которых турецкие власти считают террористами. С 17 октября операцию приостановили на 120 часов.

О решении президента США — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп бежит от союзников».