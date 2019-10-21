Президент Боливии лидирует на выборах

Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства, но пока не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Высшего избирательного суда. Информация поступила после подсчета 95% голосов.

Согласно этим данным, за господина Моралеса проголосовало 45,28%. Его основного соперника, экс-президента Карлоса Месу, поддержало 38,16% избирателей.

Третье место занимает кандидат от Христианско-демократической партии Чи Юн Чунг с 8,77% голосов. В случае назначения второго тура выборов, он состоится 15 декабря.

В Боливии проходят президентские и парламентские выборы. На пост президента претендуют девять кандидатов. В законодательное собрание необходимо отобрать 130 депутатов и 36 сенаторов.

Господин Моралес управляет страной последние 14 лет. Господин Меса занимал президентский пост с 2003 по 2005 год.