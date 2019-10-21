Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в России после трагедии под Красноярском

Росприроднадзор обратится к правительству РФ с предложением проверить все дамбы в РФ после трагедии в Красноярском крае. По данным ТАСС, это решение ведомство приняло для того, чтобы повторения трагедии. Также на этой неделе Росприроднадзор проверит участки золотодобывающей компании «Сисим».

Дамбу прорвало в ночь с 18 на 19 октября в районе села Щетинкино на реке Сейбе. В результате разрушения дамбы селевым потоком разрушило общежития вахтовиков компании «Сисим». Погибли 15 человек, более десятка человек пострадали, судьба еще пятерых неизвестна. Спасатели продолжают работу на месте ЧП. В Красноярском крае объявлен траур.

Оксана Павлова