Федотов 21 октября может обсудить с членами СПЧ сообщения о возможной отставке

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов планирует в понедельник, 21 октября, встретиться с членами cовета, сообщил «РИА Новости» его член Александр Брод, отметив, что там может проясниться ситуация, связанная с возможным уходом господина Федотова с поста главы СПЧ.

«Он хочет встретиться с членами СПЧ в понедельник. Я думаю, что... мы услышим его мнение о происходящем (сообщениях о его уходе.— “Ъ”)»,— сказал господин Брод.

Чем известен Михаил Федотов Читать далее

О возможной смене главы СПЧ стало известно 17 октября. Предполагаемый уход Михаила Федотова с должности связан с его возрастом — в сентябре ему исполнилось 70 лет, это предельный возраст пребывания на госслужбе.

Господин Федотов возглавляет СПЧ с 2010 года. Должность Михаила Федотова после его отставки, скорее всего, займет председатель Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Об ожидающихся в совете переменах — в материале “Ъ”.