Новая «Малефисента» возглавила российский прокат в выходные

Фэнтези «Малефисента: Владычица тьмы» (США—Великобритания) лидирует российский прокат со сборами 713,5 млн руб. за первый уик-энд, сообщает kinobusiness.com.

Фильм — продолжение «Малефисенты» 2014 года. Режиссер второй части — Хоаким Роннинг. В ролях Анджелина Джоли, Эль Фэннинг, Мишель Пфайффер.

Второе место занимает драма «Джокер» (США—Канада; 192,5 млн руб.). Режиссер Тодд Филлипс. В ролях Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц.

Мультипликационный фильм «Эверест» занимает третью позицию (Китай—США; 80,2 млн руб.). Режиссеры Джилл Калтон, Тодд Вилдерман.

Четвертым стал американский фантастический боевик «Гемини» (Китай—США; 53,5 млн руб.). Режиссер Энг Ли. В ролях Уилл Смит, Клайв Оуэн, Мэри Элизабет Уинстед.

На пятой позиции российская комедия «Девушки бывают разные» (20,7 млн руб.). Режиссер Сарик Андреасян. В ролях Дмитрий Нагиев, Роман Попов, Артем Сучков.

О фильме «Малефисента: Владычица тьмы» читайте в публикации “Ъ” «Медведь в роли дракона».